Rai - Nessun contatto negli ultimi giorni Sarri-ADL, il tecnico aspetta una chiamata

L'esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e ha parlato del futuro di Maurizio Sarri, nelle ultime ore accostato in maniera ancora più forte alla panchina del Napoli: "In questi giorni non c'è stato nessun contatto diretto tra De Laurentiis e Maurizio Sarri. Il tecnico non ha ancora ricevuto telefonate da parte del presidente, che da diversi giorni sa della disponibilità di Sarri ad intavolare una possibile trattativa. Il club è in pausa di riflessione, in attesa di capire su chi dirigersi".