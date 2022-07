Rai - No di Koulibaly e di ADL alla Juventus: incontro con Ramadani solo per Milenkovic

A Palazzo Parigi a Milano, il vertice Ramadani-Juventus ha avuto come argomento principe il cartellino del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A Palazzo Parigi a Milano, il vertice Ramadani-Juventus ha avuto come argomento principe il cartellino del difensore della Fiorentina Nikola Milenkovic. A ribadirlo è l'esperto di mercato Rai, Ciro Venerato, nel corso del Tg Sport. La Juventus (rappresentata dal ds Cherubini) ha già incassato da un po' di tempo il no del senegalese (e dello stesso Aurelio De Laurentiis) ad aprire ogni forma di trattativa. Non a caso i bianconeri oltre a Milenkovic trattano anche Gabriel dell'Arsenal. Lo stesso Napoli - riferisce Venerato - in tarda serata ha saputo da Ramadani che il tema del vertice svoltosi a Milano era dedicato anche e soprattutto a Milenkovic più qualche giovane giocatore gestito dal noto agente internazionale