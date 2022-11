Rai - Osimhen principale indiziato a lasciare Napoli in estate, anche Lozano da valutare: i dettagli

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.



Miguel Crespo, Ferdi Kadioglu e Arda Guler nel mirino del Napoli? "Oggi non sarebbe serio parlare di possibili ingaggi. Questo è il periodo nel quale Giuntoli sta valutando alcuni calciatori stranieri, anche perché il mercato internazionale è il terreno di caccia preferito. Sono calciatori monitorati dalla società. Da Silva può essere il vero sostituto di Lobotka, ma credo lo slovacco giocherà tutte le partite ed è difficile relegarlo eventualmente in panchina. Prima di lasciare il Fenerbahce per non giocare, credo ci penserà su due volte. Guler, invece, piace a tanti club europei ed anche il Napoli ha effettuato un sondaggio per questo calciatore. Kadiouglu è un trequartista, c'è il rapporto qualità-prezzo. Ma è troppo discontinuo, siamo a novembre, inoltre, la primissima scrematura arriverà tra gennaio e febbraio. In estate, Giuntoli potrebbe fiondarsi su uno dei due calciatori.

Il maggior indiziato a salutare il club in estate potrebbe essere Victor Osimhen. Quest'ultimo può contare su un grande procuratore. Sarà rilevante, inoltre, comprendere la volontà di Lozano, il quale dovrà parlare con la società ed eventualmente intervenire sul mercato per trovare un sostituto, anche se in rosa è già presente Politano".