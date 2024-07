Rai - Osimhen-PSG, nuovi colloqui: garantiti 14mln ma offerta ferma a 80mln

A riferirlo ai microfoni della ‘Domenica Sportiva Estate’ è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.

Le cifre. 14 milioni di euro netti garantiti all’attaccante per cinque anni, ora va trovata la quadra con il presidente del Napoli. De Laurentiis non chiede l’intero valore della clausola per cedere l’attaccante, ma almeno 100 milioni. Dalla Francia sono fermi a 80mln senza l’inserimento di giocatori, che il Napoli non vuole prendere. A riferirlo ai microfoni della ‘Domenica Sportiva Estate’ è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.