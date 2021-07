Rai - Pisacane a Castel Volturno, ma non per Insigne: il primo incontro avverrà a Castel di Sangro

Lorenzo Insigne e il Napoli, quale futuro? L'agente del capitano azzurro, Vincenzo Pisacane, è a Castel Volturno. Ma non per discutere del futuro del giocatore più rappresentativo dei partenopei. Il procuratore è al Training Center per alcuni giovani e non per l'esterno di Frattamaggiore. Il vertice decisivo non arriverà prima di Castel di Sangro, dove saranno presenti sia loro due che Aurelio De Laurentiis e la dirigenza azzurra.

SCENARI - Insigne potrebbe restare al Napoli anche in scadenza e rinnovare poi durante la stagione. Nessuno scenario è da escludere. Il numero 24 piace al Barcellona e a diversi club europei, ma nessuno ha avanzato un'offerta ufficiale per lui. Per questo, anche se non dovesse esserci il prolungamento dopo gli incontri di Castel di Sangro, potrebbe restare. A riportarlo è Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato di Rai Sport, a Radio Kiss Kiss Napoli.