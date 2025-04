Relevo - Il Napoli vuole investire forte su Frattesi! Già avviati i contatti: la richiesta dell'Inter

Il Napoli è fortemente interessato a Davide Frattesi. Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato di relevo, è intervenuto sul canale Youtube di Fabrizio Romano per dare le ultime sul centrocampista dell'Inter: "Il Napoli ha già fatto dei passi, come aveva fatto con Buongiorno, perché vuole giocare d'anticipo. Il Napoli sa già i costi di una possibile operazione, ossia 35-40 milioni, questa è la richiesta dell'Inter.

Frattesi è in cima ai desideri del Napoli, ma serve un po' di pazienza perché da qui alla fine del Mondiale per Club possono succedere tante cose. Il Napoli ha avviato i primi contatti per capire la fattibilità dell'operazione, ma sa anche che da qui a fine giugno potranno esserci altri club interessati a Frattesi. Non si può non pensare alla Roma per esempio. Ma il Napoli vuole fare il grande investimento economico su Frattesi, oltre che poi sull'attaccante".