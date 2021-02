Repubblica - ADL-Gattuso, torna il gelo: troppi passi falsi e di solito paga l'allenatore

"De Laurentiis-Gattuso, torna il gelo" titola l'edizione odierna del quotidiano Repubblica. Si parla del futuro dell'allenatore e dell'ipotesi esonero che non è da escludere. Tutto, ovviamente, dipenderà dai prossimi risultati. Il quotidiano scrive: "Mai dire mai. I passi falsi del Napoli stanno diventando troppi e in questi casi a pagare è soprattutto l'allenatore, che oltretutto è già da tempo separato in casa con la società".