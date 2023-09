Repubblica - ADL ha deciso di dare tempo a Garcia: c'entra la squadra, il motivo

A scriverlo è l'edizione odierna del quotidiano Repubblica che analizza la situazione in casa Napoli

"Il Napoli non gioca contro Garcia e per questo Aurelio De Laurentiis darà altro tempo al successore di Spalletti, con la speranza di assistere a una inversione di tendenza già nella trasferta di dopodomani a Bologna". A scriverlo è l'edizione odierna del quotidiano Repubblica che analizza la situazione in casa Napoli: "C’è bisogno di ottimismo per immaginare in tempi così stretti una svolta positiva, da parte degli azzurri. Il trend è infatti negativo e s’è visto pure a Braga, dove la difesa ha continuato a essere fragile, il centrocampo squilibrato e l’attacco impreciso".