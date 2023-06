Repubblica - ADL non sostituirà Giuntoli, ecco il nuovo staff mercato: spunta new entry

De Laurentiis ha già deciso anche di non sostituire Cristiano Giuntoli e, come scrive il quotidiano Repubblica, sta coordinando di persona il mercato

De Laurentiis ha già deciso anche di non sostituire Cristiano Giuntoli e, come scrive il quotidiano Repubblica, sta coordinando di persona il nuovo pool di mercato: composto dall’amministratore delegato Andrea Chiavelli, dai responsabili dello scouting Maurizio Micheli e Leonardo Mantovani e dalla new entry Antonio Sinicropi. È sotto contratto pure Giuseppe Pompilio, che è il braccio di ferro di Giuntoli ma non lo seguirà per il momento alla Juventus.