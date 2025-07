Ngonge-Torino, è fatta! Romano: accordo per 12mln, la formula dell'affare

Oggi alle 13:31

Cyryl Ngonge al Torino, ci siamo. Affare di fatto concluso, o quasi, come scrive Fabrizio Romano su X con tutti i dettagli dell'operazione, la formula e le cifre: "Prestito a 1 milione di euro, diritto di riscatto a 11 milioni di euro e contratto quadriennale. Il giocatore ha ora detto sì al Torino". I due club continuano a restare in contatto anche per il portiere Milinkovic-Savic che è ad un passo dagli azzurri.

Ecco l'elenco dei partenti in casa Napoli: Mazzocchi, Hasa, Simeone, Folorunsho, lo stesso Ngonge, Zanoli, Zerbin, Cajuste, Lindstrom, Ambrosino, Cheddira, Vergara. A loro altri giovani reduci da vari prestiti. Insomma, tanto lavoro anche in uscita per il ds Manna.