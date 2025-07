Il Napoli è a Dimaro: azzurri in Val di Sole, che ovazione per De Bruyne!

Ci siamo. Il Napoli è appena arrivato a Dimaro Folgarida. Comincia il primo ritiro degli azzurri che oggi scenderanno subito in campo allo stadio comunale di Carciato (qui tutte le novità) per il primo allenamento. La squadra era partita questa mattina e ora è pronta a vivere 11 giorni di intenso lavoro in Val di Sole. Grande attesa per tutti e in modo particolare per De Bruyne. Ovazione per Kdb ma anche per McTominay e Conte. A proposito del belga, la sua maglia numero 11 è già richiestissima a Dimaro. In basso tutte le immagini dal Trentino dei nostri inviati.

Ricordiamo che saranno due i ritiri estivi del Napoli per la prossima stagione che si aprirà il 23 agosto alle 18.30 sul campo del Sassuolo. Il primo ritiro come di consueto a Dimaro dal 17 al 27 luglio. Il secondo a Castel di Sangro dal 30 luglio al 14 agosto. Previste doppie sedute e molti allenamenti aperti. Tantissimi i tifosi presenti, sold out le due località, migliaia di napoletani e non solo scorteranno la nascita del nuovo Napoli con tanti acquisti. Cinque le amichevoli. Ecco il programma completo dei test.

A Dimaro:

Napoli-Arezzo 22 luglio ore 18

Napoli-Catanzaro 26 luglio ore 18

A Castel di Sangro:

Napoli-Brest 3 agosto ore 19

Napoli-Girona 9 agosto ore 19

Napoli-Olympiacos 14 agosto ore 20