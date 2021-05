Repubblica - ADL vuole Allegri dai tempi del Milan: se dice sì, sarà lui il nuovo allenatore

De Laurentiis non ha dubbi, è Max Allegri il vero obiettivo per la panchina. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che il tecnico livornese ha chiesto tempo per le lusinghe provenienti dal Real Madrid, ma è chiaro che se dovesse arrivare il suo sì, il patron azzurro - che lo segue dai tempi del Milan - non avrebbe dubbi e darebbe a lui la panchina del Napoli.