Repubblica - Ancelotti vuole Koulibaly: ADL fa muro e spara alto, i dettagli

Il Real Madrid, dopo aver perso Varane, ceduto al Manchester United, è alla ricerca di un nuovo difensore centrale. L’edizione online di Repubblica, fa sapere che il sogno di Carlo Ancelotti porta a Kalidou Koulibaly. Il presidente del Napoli De Laurentiis non è intenzionato a cedere il senegalese e chiede 60 milioni di euro. Il contratto di Koulibaly scadrà nel 2023. Il senegalese, si legge, non spingerà per la cessione.