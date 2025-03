Repubblica - Anche Politano non è al meglio, ma Conte non prevede turnover

Matteo Politano, così come Scott McTominay. Anche l'esterno italiano, secondo quanto riferito da La Repubblica, ha accusato un po' la fatica e non è al meglio. Ma nel match di oggi pomeriggio contro la Fiorentina ci sarà. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

"Il tecnico sa che McTominay e Politano non possono essere al top della forma, dopo una settimana in cui hanno pagato dazio alla fatica e sono stati dunque entrambi costretti a gestirsi negli allenamenti. Ma ci sono già le assenze di Anguissa e Neres ed è quindi un azzardo pensare al turnover. Gli azzurri stringeranno i denti e si aggrapperanno alla spinta dei 50 mila tifosi attesi in tribuna".