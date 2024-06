Repubblica - Buongiorno-Napoli, Conte spinge: una contropartita per colmare la distanza col Torino

II Torino ha respinto la prima offerta ufficiale del Napoli per Alessandro Buongiorno: 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus.





II Torino ha respinto la prima offerta ufficiale del Napoli per Alessandro Buongiorno: 35 milioni di euro tra parte fissa e bonus, riferisce l'edizione online di Repubblica.

Urbano Cairo, presidente del Torino, chiede 45 milioni per lasciar partire il capitano granata, che aspetta con ansia l'accordo tra i club. Il quotidiano spiega nel dettaglio la situazione: "Il Napoli spera di colmare la distanza inserendo una contropartita nell'affare. Conte spinge per avere il il 25enne, che nella testa del tecnico sarà il perno difensivo. Il direttore sportivo Manna nei prossimi giorni presenterà una nuova offerta, con l'obiettivo di chiudere la trattativa per lui e per l'altro difensore chiesto da Conte: Mario Hermoso, che si svincola dall'Atletico Madrid"