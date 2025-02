Repubblica critica: “Mercato rischia di essere interpretato dai giocatori come un disimpegno”

Invece è stato solo in parte così, perché non c’è stata soltanto la voglia di fare economia alla base della improponibile staffetta tra Kvaratskhelia e Okafor.

C’è il rischio che il mancato ingaggio di rinforzi si trasformi agli occhi dei giocatori in un segnale di disimpegno da parte della società. Questo è quanto scrive l'edizione odierna di Repubblica sulle scelte di mercato del club azzurro in questa sessione di gennaio: "Il Napoli ha sentito la necessità di spiegare le sue “ ragioni” addirittura in una conferenza stampa al centro sportivo di Castel Volturno, con il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna – arrivato a fine maggio e mai presentato – che avrà l’ingrato compito di dare un senso logico alle incongruenze del mercato appena concluso.

