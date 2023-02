Repubblica - Di Bello doveva interrompere il match, ora tocca al Giudice Sportivo

Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Critiche dure per l'arbitro Marco Di Bello, che durante Spezia-Napoli non è intervenuto per interrompere il match per i pesanti cori razzisti intonati dai sostenitori liguri. Ne scrive l'edizione odierna di Repubblica.

"Una situazione di una tale gravità per la quale l’arbitro Marco Di Bello doveva interrompere la partita e invece non l’ha fatto. Inutile l’avviso dello speaker al quale sono seguiti i fischi di quei pochi tifosi liguri che potevano invece dissociarsi. Ora passa tutto nelle mani giudice sportivo: impossibile che gli ispettori federali non abbiano sentito".