Repubblica - Gattuso allontana le ombre dalla sua panchina: da ADL segnale di compattezza

Gattuso, con le sue parole a fine partita, ha allontanato le ombre dalla sua panchina. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica commenta lo sfogo del tecnico del Napoli spiegando anche quella che è la posizione del presidente. De Laurentiis, si legge, prima del fischio d'inizio aveva fatto un blitz in ritiro e poi ha seguito la gara in tribuna, dando così un segnale di ritrovata compattezza in un momento complicato.

A fine gara l'allenatore del Napoli ha detto tutto, senza censura, lamentandosi per le critiche ricevute dalla stampa e per il momento con cui De Laurentiis - parole sue - ha gestito le ultime settimane, con i sondaggi fatti con altri allenatori.