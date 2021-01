Repubblica - Gattuso, panchina blindata: c'è accordo sul rinnovo, due ipotesi per l'annuncio

Nonostante i risultati, Gattuso è certo di proseguire la sua avventura sulla panchina del Napoli. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che la panchina azzurra è solida, presto arriverà il rinnovo, c'è già l'accordo con intesa fino al 30 giugno 2023. Due ipotesi per l'annuncio: nel weekend o dopo la Supercoppa con la Juventus. I tanti impegni non aiutano, ma non è cambiata la volontà comune: Gattuso e De Laurentiis si sono già stretti virtualmente la mano. L'accordo è ad un passo.