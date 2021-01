Repubblica - Gattuso rinnova: ieri altro incontro con ADL, svelato il motivo del ritardo

La sconfitta in finale contro la Juventus non cambia il destino di Rino Gattuso. L'allenatore del Napoli rinnoverà il suo contratto molto presto con nuova scadenza fissata nel 2023. Ieri altro incontro con De Laurentiis, non era quello il momento ideale per riparlarne, ma i due si sono già detti tutto, sono d'accordo su cifre e cavilli vari, e ogni giorno è buono per l'annuncio. Il quotidiano Repubblica fa sapere che il ritardo è stato dettato dalla volontà di Rino, che ha frenato, per invitare De Laurentiis a rinunciare alle clausole rescissorie. De Laurentiis ha capito il ragionamento e ci ha messo un po' a metabolizzarlo. Poi l'apertura: ormai ci siamo.