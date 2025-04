Repubblica - Gli atti sulle plusvalenze alla procura della Figc: torna il rischio penalizzazione

L'edizione odierna di Repubblica torna a parlare dell'inchiesta che coinvolge il Napoli per l'acquisto di Victor Osimhen dal Lille. Al centro delle indagini ci sono le plusvalenze generate da questo affare, che ha incluso il trasferimento di alcuni giocatori come il terzo portiere Karnezis e tre giovani del vivaio (Manzi, Palmieri e Liguori)

Come spiega il quotidiano, la procura federale, dopo aver ricevuto gli atti dalla procura di Roma, ha 30 giorni per decidere se chiedere la revocazione del processo sportivo. In passato, questo caso era già stato chiuso con un proscioglimento, ma, come nel caso della Juventus, l'emergere di nuovi fatti potrebbe portare alla riapertura del procedimento e alla richiesta di un nuovo processo.

Esistono nuovi fatti? Il quotidiano scrive: "La domanda è: esistono fatti nuovi? Nell’inchiesta sono stati ascoltati dalla Guardia di finanza alcuni dei ragazzi coinvolti: da capire se le loro parole riveleranno elementi determinanti. Le sanzioni vanno dall’ammenda alla penalizzazione in classifica".