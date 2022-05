Repubblica - ADL scende in campo e cena con Fabiàn: la missione del patron

Incontro tra Aurelio De Laurentiis e Fabiàn per trovare una soluzione alla situazione contrattuale dello spagnolo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Incontro tra Aurelio De Laurentiis e Fabiàn per trovare una soluzione alla situazione contrattuale dello spagnolo, in scadfenza di contratto nel 2023. A parlare del confronto tra i patron e il centrocampista è l'edizione odierna di Repiubblica.

"Il presidente ha incontrato a cena anche il centrocampista spagnolo, che è legato al Napoli fino al 2023 e sembrava intenzionato ad andare a scadenza, per poi liberarsi a costo zero tra 13 mesi. Per il club sarebbe però un grave danno economico e il numero uno azzurro ha cercato quindi di trovare un accordo con il giocatore: acquistato per 30 milioni dal Betis di Siviglia nel 2019.

Il quotidiano conclude che "L'ideale sarebbe l'addio immediato. Ma corteggiatori in vista non se ne vedono e una soluzione a metà strada (al momento non facile) potrebbe alla fine convenire a tutti".