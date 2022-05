Repubblica - Koulibaly come Insigne: Spalletti accetterebbe la soluzione

Questo lo scenario prospettato dall'edizione odierna di Repubblica

Rinnovo, cessione o una terza soluzione: Koulibaly che gioca un altro anno in maglia Napoli per poi andare via a parametro zero. Questo lo scenario prospettato dall'edizione odierna di Repubblica: "Non è da escludere, però, la terza strada: il Napoli non intende fare sconti per il suo campione e quindi lo trattiene ancora per un’altra stagione per poi perderlo a parametro zero. Un copione alla Insigne: col capitano ha funzionato.

L’impegno e la professionalità dell’attaccante di Frattamaggiore non sono mai stati in discussione e Koulibaly non sarà da meno considerando la sua importanza nello spogliatoio. Spalletti accetterebbe la soluzione, a patto di non perdere un punto di riferimento".