Repubblica - Limitazioni per tifosi al Maradona per Napoli-Juve: non ci sono tempi tecnici

"Tra i provvedimenti punitivi in arrivo ci sarà molto probabilmente una stretta generale alle trasferte per i gruppi organizzati, ma la situazione è ancora in piena evoluzione e aleggia quindi la minaccia di sanzioni esemplari , che potrebbero avere ripercussioni in tempi addirittura immediati".

L'edizione odierna di Repubblica annuncia pesanti sanzioni dopo gli scontri avvenuti sull'A1 tra ultrà napoletani e quelli romanisti, ma esclude che ci possano essere conseguenze in vista di Napoli-Juve di venerdì sera: "Tira aria di stangata contro i teppisti e nessuno scenario va escluso a priori. È improbabile tuttavia un provvedimento “ad hoc” per la gara scudetto di venerdì sera, perché non ci sono i tempi tecnici per un intervento della giustizia sportiva e soprattutto per la dinamica degli incidenti, che si sono verificati in autostrada e non dentro lo stadio".