Repubblica - Mertens difficilmente rinnoverà: lo ha già chiamato Sarri per portarlo alla Lazio

Dries Mertens può lasciare Napoli e approdare alla Lazio dove ritroverebbe Maurizio Sarri. E' lo scenario che ha previsto il quotidiano Repubblic

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens può lasciare Napoli e approdare alla Lazio dove ritroverebbe Maurizio Sarri. E' lo scenario che ha previsto il quotidiano Repubblica facendo il punto sul futuro del bomber belga. Mertens, si legge, potrebbe non rinnovare per due motivi: la netta decurtazione dello stipendio e lo spazio ridotto di Spalletti. La Lazio, intanto, si fa avanti. Sarri lo ha chiamato e Mertens, che si sente ancora integro, è lusingato dalla corte dell'allenatore che per primo lo schierò come falso nove facendolo diventare letale centravanti.