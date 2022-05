Repubblica - Mertens-Napoli, aria di divorzio? Parole ADL frenano certezze sul rinnovo

li, aria di divorzio" scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica dopo le parole di De Laurentiis

"Mertens-Napoli, aria di divorzio" scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica dopo le parole di De Laurentiis sul futuro del belga e il post di Mertens pubblicato dopo le dichiarazioni del patron azzurro. Il patron azzurro, si legge, ha spazzato via tutte le certezze sul rinnovo di contratto dell'attaccante del Napoli. Il quotidiano aggiunge che c'è la possibilità che i due stiano giocando una partita a scacchi, non ancora conclusa. L'accordo non è stato ancora trovato.