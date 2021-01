Repubblica - Milik rinnova e va al Marsiglia: affare quasi chiuso da 13mln, i dettagli

Accelerazione importante per il trasferimento di Arek Milik all'Olympique Marsiglia. L'edizione odierna di Repubblica fa sapere che l'accordo tra le due società è ormai concluso, l'affare sarà di circa 13 milioni di euro, con 1 per il prestito, 8 per l'obbligo di riscatto e altri 4 legati ai bonus. L'attaccante polacco firmerà il rinnovo e poi andrà via. L'affare è quasi concluso. Si attende ovviamente l'annuncio ufficiale ma ci sono altri passaggi burocratici prima della definitiva fumata bianca. Una cosa è certa: Milik ha aperto al Marsiglia e non vede l'ora di tornare in campo.