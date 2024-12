Repubblica - Oggi il provino di Politano: se recupera, resta fuori Kvara

Per la sfida contro il Venezia è scattato l'allarme per le condizioni di Matteo Politano, frenato ieri da un leggero stato influenzale. Lo scrive Repubblica sottolineando che l’attaccante non preoccupa in assoluto, ma si va in campo tra poco più di 24 ore: questa mattina l'attaccante è atteso per l’allenamento di rifinitura e saranno valutate le sue condizioni.

Conte ovviamente spera che ci sia il via libera. Politano è diventato una sorta di intoccabile: è stato titolare ben 16 volte e una volta sola è subentrato. Se dovesse farcela, secondo il quotidiano toccherebbe a Neres (favorito su Kvaratskhelia) giocare a sinistra. Un forfait di Politano (al momento difficile) cambierebbe ovviamente la proposta offensiva e Conte potrebbe pensare alla formula Neres + Kvaratskhelia, ammirata soltanto in qualche spezzone di gara. Ai tifosi piacerebbe vederli insieme, ma Conte finora ha preferito l’equilibrio tattico.