Repubblica - Osimhen esclude l'Arabia e mette in stand-by il PSG: ha un solo desiderio

Victor Osimhen e il Napoli si separeranno quest'estate, ma dove andrà il bomber nigeriano? Chi sborserà il corrispettivo della clausola? Domande lecite, a cui ancora non c'è risposta. Le ultime sulla vicenda arrivano da La Repubblica: "Osimhen ha escluso, al momento, l’ipotesi Arabia: l’Al Hilal non lo attira e ha messo in stand- by il Psg. Il suo obiettivo è sempre la Premier.

Il valzer dei bomber non è ancora partito e lui è convinto di rientrarci per esibirsi nel campionato più competitivo al mondo: « È sempre stato il mio sogno», ha detto in passato. Resta da capire se al Napoli sarà recapitato un assegno con tutto l’importo della clausola oppure se il club di De Laurentiis dovrà accettare un giocatore in contropartita".