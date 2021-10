Repubblica - Svolta Insigne, rinnovo può arrivare la prossima settimana! Due proposte sul tavolo, i dettagli

Il rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne può arrivare già la prossima settimana a Roma nella sede della Filmauro. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica fa sapere che sul piatto ci sono due proposte, una più allettante in caso di qualificazione Champions e un'altra in linea con il rigore dell'austerity se l'obiettivo non verrà centrato. Comunque, la telenovela finirà a fine 2020. La fumata al momento, si legge, è grigia, quasi bianca. Il divorzio è più lontano: Insigne è sempre più vicino al rinnovo di contratto.