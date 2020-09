Repubblica - Un presidente di Serie A positivo al Covid: ieri era in Lega senza mascherina

Uno tra i venti presidenti e dirigenti dei club di Serie A che hanno preso parte all'assemblea di Lega di ieri è positivo al Covid-19. A rivelarlo è l’edizione online di Repubblica, secondo la testata la comunicazione sarebbe stata data ai partecipanti alla riunione. Il nome del positivo non è ancora stato ufficializzato, ma secondo indiscrezioni l'interessato non avrebbe indossato la mascherina in diversi momenti della giornata.