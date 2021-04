Sky - ADL ricostruisce il rapporto con Gattuso: ora sono uniti, ma è prematuro ipotizzarne la conferma

Il Napoli ha ritrovato se stesso in un momento in cui tra Rino Gattuso e Aurelio De Laurentiis c'è un rapporto di formale e serena convivenza. Nell'ultimo periodo il patron azzurro ha fatto un passo verso l'allenatore e la squadra, presentandosi spesso alla vigilia delle partite in ritiro e imbastendo un rito pre-partita: videochiamata (o in presenza) per fare un discorso alla squadra.

SITUAZIONE - E' un momento in cui il rapporto si sta ricostruendo, anche se è ancora prematuro parlare di una possibile riconferma di Ringhio: prima di tutto c'è la Champions League da conquistare, fondamentale per il mercato e per l'intero progetto, oltre che per l'allenatore del futuro. C'è unità di intenti, il passettino in avanti il presidente l'ha fatto: chissà che non possa presagire altro. A riportarlo è Sky Sport.