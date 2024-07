Sky - Buongiorno mai così vicino al Napoli! Incontro Manna-Riso e contatti tra club: le cifre

vedi letture

E’ in corso un incontro tra il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, e l’agente di Alessandro Buongiorno, Giuseppe Riso.

Nel corso di 'Calciomercato l'originale’, trasmissione in onda su Sky Sport, sono state mostrare le immagini dell'incontro attualmente in corso a Milano tra il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, e l’agente di Alessandro Buongiorno, Giuseppe Riso.

Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, il Napoli vuole cercare di trovare l'accordo per il difensore in queste ore, per poi trattare con il Torino. Quello di Alessandro Buongiorno è il nome in cima alla lista del Napoli per rinforzare la difesa che avrà a disposizione Antonio Conte.

AGGIORNAMENTO - 00:15 - E' appena finito l'incontro tra Giovanni Manna e Giuseppe Riso. Il Napoli è più vicino ad Alessandro Buongiorno, mai come adesso le parti sono state così vicine. Ieri ci sono stati dei contatti positivi anche tra club. La società di De Laurentiis si è avvicinata alle richieste di Cairo, la proposta dovrebbe aggirarsi sui 35 milioni e si sta andando avanti anche per quanto riguarda il contratto del giocatore. Ci vorrà un po' di pazienza per il Napoli per cercare di arrivare alla conclusione definitiva delle tre parti in questione, ma il Napoli è vicino a Buongiorno.