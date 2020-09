Sky - Caso Genoa, il Napoli ha chiesto la lista dei positivi: domani giro di tamponi

Crea ovviamente apprensione, anche in casa Napoli, la notizia dei 14 positivi in casa Genoa. Ne ha parlato anche Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, nel corso della trasmissione 'Calciomercato l'originale': "Legittima preoccupazione in casa Napoli, domani altro giro di tamponi che era già previsto. Napoli e Genoa si sono sentite, il Napoli ha chiesto al Genoa la lista di nomi dei positivi, c'è tutto un protocollo privacy che potrebbe essere rispettato, il Napoli vuole fare chiarezza e preservare i giocatori che hanno avuto un contatto particolare. Le immagini del faccia a faccia tra Osimhen e Masiello stanno girando sui social, c'è anche da dire che tempi di incubazione sono 4-6 giorni minimo, il tampone fatto tra giovedì e venerdì sarà quello più rappresentativo".