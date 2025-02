Sky - Conte torna al 4-3-3 con l'Inter! Recuperato anche Olivera, scala Spinazzola

Lo staff medico del Napoli è al lavoro per recuperare i calciatori infortunati, con l'obiettivo di consegnare ad Antonio Conte una squadra più completa per affrontare l'Inter senza defezioni. Secondo quanto riportato oggi da Sky Sport, ci sono buone notizie per il Napoli. Spinazzola e Olivera hanno recuperato e sono pronti a scendere in campo. Tuttavia, ci vorrà ancora del tempo per il recupero di David Neres, con aggiornamenti previsti nei prossimi giorni.

Queste novità comportano un cambiamento tattico. Il Napoli di Conte tornerà a schierarsi con il 4-3-3. Il rientro di Mathias Olivera sulla fascia sinistra consentirà a Conte di spostare Spinazzola nel ruolo di ala sinistra, come già avvenuto in precedenti occasioni, tipo nel match contro la Fiorentina.