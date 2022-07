Sky - Dybala balla tra Napoli e Roma: la prossima settimana deciderà se abbassare le pretese

"Per il Napoli è legato ad un discorso dei diritti di immagine, che per l’argentino sono molto importanti".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’ è intervento il giornalista ed esperto di mercato Sky Sport Gianluca Di Marzio: “Dybala balla tra Napoli e Roma, che sono le due possibilità più concrete. Non è fatta ancora con nessuno, però ci sono due cose abbastanza serie che frenano l’affare. Per il Napoli è legato ad un discorso dei diritti di immagine, che per l’argentino valgono parecchio, e il Napoli vuole il 100% di essi. La Roma, invece, sta lavorando su una proposta che è ancora più bassa di quella che è la richiesta del giocatore. Ad inizio della prossima settimana bisognerà capire se Dybala deciderà di abbassare le sue pretese o se Napoli e Roma alzeranno l'offerta".