Sky - Estupinan, ore calde per cifre e formula: il Napoli lavora all'intesa col Villarreal

Il Napoli lavora per assicurare a Spalletti un nuovo terzino sinistro. Il nome più caldo è sempre quello di Pervis Estupinan: l'ecuadoriano classe 1998 di proprietà del Villarreal interessa al Napoli, sarebbe il profilo ideale, ed il club partenopeo in queste ore è a lavoro con i dirigenti del submarino amarillo per trovare un'intesa. Secondo Sky Sport si cerca l'accordo sulla formula e sulle cifre del trasferimento.