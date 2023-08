Sky - Gabri Veiga, Napoli in contatto continuo col Celta: si cercano le condizioni giuste

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa tra Napoli e Celta Vigo.

Nel corso di ‘Calciomercato l’originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga: “Il Napoli sta cercando di risolvere quelle problematiche emerse negli ultimi giorni per Gabri Veiga. Nella serata di oggi si respirava un moderato ottimismo. Napoli e Celta Vigo sono in contatto continuo per cercare di trovare, anche formalmente, come termini di pagamento e condizioni, le condizioni giuste affinché Gabri Veiga possa diventare un giocatore del Napoli dopo l’accordo verbale raggiunto venerdì scorso”.