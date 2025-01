Sky - Garnacho dà priorità al Napoli, oggi nuovi contatti: la strategia di Manna

Nelle prossime ore sono attesi nuovi contatti tra il Napoli e il Manchester United per discutere del futuro di Alejandro Garnacho. I due club, che si erano aggiornati nei giorni scorsi, hanno in programma un ulteriore confronto per cercare di trovare un accordo definitivo. Il Napoli è determinato a chiudere l’intesa economica con il giocatore e il suo agente, puntando poi sulla volontà del talento argentino per convincere il Manchester United a rivedere al ribasso le proprie richieste. Al momento, infatti, c’è ancora una distanza tra domanda e offerta, ma la fiducia del club partenopeo resta alta.

Da registrare, inoltre, che il Chelsea – altra squadra interessata al giocatore – non ha ancora mosso passi ufficiali per Garnacho. Questo rafforza ulteriormente la posizione del Napoli, che continua a essere la prima scelta per il giovane esterno offensivo. A riportarlo è Sky Sport.