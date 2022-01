Sky - I tre titolari bloccati dall’ASL potrebbero tornare disponibili: i dettagli

Arrivano novità in merito ai tre titolari del Napoli bloccati dall’ASL Napoli 2. Secondo quanto raccolto da Sky, Zielinski, Lobotka e Rrahmani dovrebbero poter giocare regolarmente il match contro la Juve. Infatti - si legge - l'ASL ha imposto a questi giocatori del Napoli delle regole da seguire ma non potranno avere "contatti civili", ma potranno giocare la partita ufficiale di campionato. Dovranno seguire l'isolamento imposto ma non dovrebbero subire regole legate al loro "lavoro", quindi legate al match contro la Juve.