Sky - Il giorno di Neres: oggi lo sbarco in Italia, domani le visite. Cifre e dettagli

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 08:52 In primo piano

E' oggi il giorno di David Neres. Stando a quanto riferito da Sky Sport, oggi l'esterno offensivo brasiliano sbarcherà in Italia e nella giornata di domani sosterrà le visite mediche con il Napoli. Già oggi, dunque, è atteso il giocatore del Benfica, che ieri non ha giocato in campionato ed era stato anche escluso dai convocati.

Il Napoli s'è mosso per dare a Conte un altro giocatore offensivo in attesa della staffetta tra Lukaku ed Osimhen. Il club azzurro ha definito l'arrivo del brasiliano dal Benfica a cui andranno 28mln di euro, bonus inclusi. Ci siamo, David Neres è in arrivl.