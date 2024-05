Sky - Il Napoli aspetta Gasperini. Diversi colloqui con Conte ma senza ADL: la situazione

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato del prossimo allenatore del Napoli.

Nel corso di 'Sky Calcio Club', il giornalista ed esperto di mercato Sky Luca Marchetti ha parlato del prossimo allenatore del Napoli: “Il Napoli in questo momento sta aspettando che Gasperini scopra le carte definitivamente.

Con Conte ci ha parlato diverse volte, ha fatto un’offerta contrattuale anche importante ma non sufficiente per far dire di sì ad Antonio. Tutte e due le parti stanno ragionando sull’opportunità di mettersi insieme o no, Conte e De Laurentiis hanno due caratteri forti e le opportunità di scontro sarebbero molteplici. Finora Conte è quello che ha parlato di più e approfonditamente, non direttamente De Laurentiis che di fatto in campo non è ancora sceso. Poi c’è Pioli che giorno dopo giorno sta facendo risalire le proprie posizioni, sia con Pioli che con Gasperini ci sono stati dei contatti. Più defilato Italiano, sarebbe in corsa per l’eventuale sostituzione di Thiago Motta al Bologna”.