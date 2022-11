Sky - Il Napoli segue Luiz Henrique del Betis Siviglia: l'acquisto dipenderà da una cessione

Il Napoli ha messo gli occhi su Luiz Henrique, esterno d'attacco brasiliano classe 2001 del Betis Siviglia.

Il Napoli ha messo gli occhi su Luiz Henrique, esterno d'attacco brasiliano classe 2001 del Betis Siviglia, arrivato in Liga quest'estate ed ex Fluminense. In questa stagione ha segnato alla Roma nella fase a gironi di Europa League. Il Napoli segue attentamente l'attaccante per il futuro, ma l'acquisto dipenderà dalle eventuali partenze di Politano o Lozano. A riportarlo, ai microfoni di 'Calciomercato l'originale', è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.