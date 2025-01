Sky - Il Napoli vuole chiudere per Comuzzo: ore intense per l'accordo

Oggi alle 11:51

La società viola ha già rifiutato 20 milioni di euro, ma il Napoli continua il pressing.

Il Napoli continua a insistere per Pietro Comuzzo. Questo l'aggiornamento sul difensore della Fiorentina che arriva da Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, che sul proprio sito ufficiale scrive: "Ore intense per trovare l’intesa con la Fiorentina. Nonostante abbia soli vent’anni, Pietro Comuzzo è il grande obiettivo per la difesa. Il classe 2005 si è reso protagonista di una grande prima parte di stagione con la Fiorentina.

La società viola ha già rifiutato 20 milioni di euro, ma il Napoli continua il pressing.Gli azzurri continuano a trattare per trovare il prezzo giusto e provare a fare l’operazione in questa sessione di mercato, provando a convincere la Fiorentina con un’importante offerta".