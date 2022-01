Sky - Insigne-Toronto, è fatta: entro lunedì l’annuncio ufficiale

Lorenzo Insigne al Toronto, l’affare è fatto. A riferirlo è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky Sport. Il capitano del Napoli ha accettato l’offerta faraonica del club canadese: 11 milioni e mezzo netti a stagione + 4.5 milioni di bonus per cinque anni e mezzo. Accordo totale e definito in ogni dettaglio poco fa. Entro lunedì l’annuncio ufficiale, concluderà la stagione in maglia azzurra e si trasferirà a giugno.