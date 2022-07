Sky - Kim, si attende l'annuncio: domani possibile presenza a bordo campo

Francesco Modugno, inviato di Sky a Castel di Sangro, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare.

TuttoNapoli.net

Francesco Modugno, inviato di Sky a Castel di Sangro, ha parlato ai microfoni dell’emittente satellitare: “Kim Min-jae è il grande colpo di questo calciomercato del Napoli. Dopo aver superato le visite mediche a Villa Stuart a Roma, è arrivato in Abruzzo. In questo momento è a Rivisondoli, nell'hotel dove il Napoli alloggia per il ritiro di Castel di Sangro. E’ accompagnato da quattro membri del suo entourage. Domani potrebbe essere a bordo campo per l’amichevole che il Napoli disputerà con l’Adana Demirspor di Montella”.