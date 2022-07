Sky - Koulibaly, avanza il Chelsea ma c’è anche il Barça che gli chiede di aspettare

Il Chelsea avanza a grandi passi verso Kalidou Koulibaly, dopo l'incontro di ieri con l'agente del giocatore Fali Ramadani.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Chelsea avanza a grandi passi verso Kalidou Koulibaly, dopo l'incontro di ieri con l'agente del giocatore Fali Ramadani. Quindi c'è e procede la trattativa tra il club inglese e il Napoli, anche se i Blues non sono l'unico club sul senegalese, sul quale c'è anche il Barcellona. Il club catalano preferirebbe che il giocatore aspettasse e prendesse del tempo, anche se i tempi stanno stringendo. Resiste anche la Juventus, sebbene la resistenza del Napoli stia complicando le cose.

Situazione a Dimaro: Koulibaly è atteso, come da programma, in queste ore (tra stanotte e domani) nel ritiro di Dimaro, dove il difensore ritroverà Spalletti e compagni. Nella sede del ritiro in Trentino non erano presenti oggi Giuntoli e il suo braccio destro Pompilio, diversamente da quanto accaduto nei giorni precedenti. De Laurentiis invece dovrebbe arrivare giovedì. A riferirlo sul proprio sito è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky.