Sky - Koulibaly ha firmato per il Chelsea! E' già in partenza per gli USA: manca solo l'ufficialità

© foto di www.imagephotoagency.it

Kalidou Koulibaly è sempre più vicino al Chelsea. Secondo quanto riportato da Sky Sport il difensore ha infatti firmato il suo contratto con i Blues e adesso è in partenza per Los Angeles, dove raggiungerà il resto della squadra per la tournée americana. A breve è attesa l'ufficialità del suo passaggio al club di Premier League.