Ultim'ora Sky - Kvara incedibile! Rifiutati 100mln, presto incontro Manna-Jugeli per il rinnovo

Khvicha Kvaratskhelia è destinato a rimanere al Napoli nella prossima stagione: il georgiano è incedibile, già rifiutati 100mln di euro

Khvicha Kvaratskhelia è destinato a rimanere al Napoli nella prossima stagione. Stando a quanto riferito da Sky Sport, la posizione del Napoli non cambia: il georgiano è incedibile, non si muoverà. La società azzurra alza il muro per il suo fenomeno con la maglia numero 77 ed è stata già rifiutata un'offerta verbale da 100 milioni di euro

Di conseguenza verrà tenuto un incontro a breve tra il nuovo direttore sportivo azzurro Giovanni Manna e il procuratore del georgiano Mamuka Jugeli. Si discuteranno le condizioni del rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, e visti gli ultimi sviluppi bisognerà aspettarsi un Napoli pronto ad andare incontro alle richieste del georgiano. C'è la ferma volontà di trattenerlo almeno un anno, così la storia tra Kvara e il Napoli potrebbe continuare ancora.