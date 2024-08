Sky - Lukaku prima di cedere Osimhen: offerta verbale al Chelsea, cifre e dettagli

vedi letture

Il Napoli è pronto a prendere Romelu Lukaku prima dell'addio di Victor Osimhen. Stando a quanto riferito da Sky Sport, il club azzurro ha avanzato una proposta verbale al Chelsea da 25 milioni di euro più 5 di bonus e ora attende la risposta dei Blues (la cui valutazione è più alta) a stretto giro di posta. L'emittente satellitare fa sapere anche che difficilmente il club inglese accetterà un'offerta del genere.

Questo è quanto si legge sul sito dell'esperto di mercato Gianluca Di Marzio: "In questo caso, però, c'è il rischio che così facendo Lukaku resti a Londra, andando così a diventare un problema per i Blues. Per il Napoli non resta che aspettare. In caso di risposta negativa gli azzurri potrebbero dirottare la stessa cifra su un'altra operazione come David Neres, per poi valutare più avanti cosa fare per l'attacco".